25 Haziran 2024 - 12:47

Ahvaz'da Gadir-i Hum kutlaması

İran Ahvaz kentinde Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk arasında yiyecek dağıtıldı.

                 

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