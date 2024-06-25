Fotoğraf 25 Haziran 2024 - 12:47 Download photos Ahvaz'da Gadir-i Hum kutlaması İran Ahvaz kentinde Gadir-i Hum Bayramı kutlamaları çerçevesinde halk arasında yiyecek dağıtıldı. Ekler İran Ahvaz Gadir-i Hum Gadir Hum Bayramı İlgili haberler Yasuc'da Gadir Bayramı coşkuyla kutlanıyor Gürgan'da Gadir Bayramı kutlaması Şehrekürd’de Gadir-i Hum etkinliği Günabad'da Gadir Bayramı kutlaması Ayetullah Hamanei'nin bugünkü görüşmesinden kareler Tahran'da, Gadir Bayramı büyük coşkuyla kutlandı Ayetullah Hamanei: Gadir Bayramı tüm Müslümanlara ait Şiraz'da görkemli Gadir-i Hum etkinliği
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