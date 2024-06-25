https://tr.mehrnews.com/news/1917995/ 25 Haz 2024 19:59 News ID 1917995 Video Video 25 Haz 2024 19:59 Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda Gadir Bayramı kutlamaları Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda bir araya gelen halk Gadir Bayramı'nı doşku ile kutluyor. indir 4 MB News ID 1917995 کپی شد İlgili haberler Tebriz'de Gadir Bayramı kutlamaları devam ediyor Gadir Bayramı kutlamasında binlerce balon üçürüldü İran'da Gadir Bayramı için görkemli kutlama İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler Gadir Bayramı havai fişeklerle kutlanıyor Ekler video görüntüleri Video Gadir-i Hum Gadir Bayramı
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