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25 Haz 2024 19:59

Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda Gadir Bayramı kutlamaları

Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda Gadir Bayramı kutlamaları

Tahran'daki Firdevsi Meydanı'nda bir araya gelen halk Gadir Bayramı'nı doşku ile kutluyor.

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News ID 1917995

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