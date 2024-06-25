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25 Haz 2024 20:40

İran'da Gadir Bayramı için görkemli kutlama

İran'da Gadir Bayramı için görkemli kutlama

Zilhicce Ayı'nın (Hicri takvimin son ayı) on sekizinci günü Gadir-i Hum Bayramı tüm İran'da kutlandı.

Zilhicce Ayı'nın (Hicri takvimin son ayı) on sekizinci günü Gadir-i Hum Bayramı tüm İran'da kutlandı.

Başkent Tahran’da oluşturulan 10 kilometrelik yürüyüş güzergâhı üzerinde çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Bu sene üçüncüsü düzenlenen etkinlik çerçevesinde kurulan ikram çadırlarında ziyaretçilere tatlı, şerbet ve yemekler dağıtıldı.

İşte ülke genelinde yapılan görkemli kutlamalardan görüntüler...

Kum:

Zencan:

Güney Horasan:

Gilan:

Rezevi Horasan:

Lüristan:

Gülistan:

Buşehr:

Doğu Azerbaycan:

News ID 1917997

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