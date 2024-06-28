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28 Haz 2024 11:39

Cumhurbaşkanı adayı Celili oyunu kullandı

Cumhurbaşkanı adayı Celili oyunu kullandı

14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Said Celili oyunu kullandı.

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News ID 1918071

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