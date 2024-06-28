https://tr.mehrnews.com/news/1918071/ 28 Haz 2024 11:39 News ID 1918071 Video Video 28 Haz 2024 11:39 Cumhurbaşkanı adayı Celili oyunu kullandı 14.cumhurbaşkanlığı seçimleri için adaylığı onaylanan Said Celili oyunu kullandı. indir 812 KB News ID 1918071 کپی شد İlgili haberler Kirmanlı vatandaşlar sandık başında Irak’ta İran vatandaşları oyunu kullanıyor Seravan halkından seçimlere görkemli katılım İlam'daki göçebelerin seçime katılımından görüntüler Ekler 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçimler (0)
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