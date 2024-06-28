Irak’ta İran vatandaşları oyunu kullanıyor

Irak’ta İran vatandaşları için Bağdat, Kerbela, Necef, Basra, Erbil ve Süleymaniye olmak üzere 6 kentte kurulan seçim sandığında oy verme işlemi başladı.

İran'da halk, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için sandık başına gitti. Oy verme işlemi, yerel saat ile 08.00'de başladı.

Ülke genelinde 58 bin 640 merkezde sandık kuruldu. 61 milyon 452 bin 321 seçmen oy kullanacak.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde yarışacak isimler şöyle:

Said Celili, Mustafa Purmuhammedi, Muhammed Bakır Galibaf ve Mesut Pezeşkiyan.

İran'da cumhurbaşkanı 4 yıl süreyle görev yapıyor ve en fazla 2 defa üst üste seçilebiliyor. Adayların ilk turda seçilebilmesi için yüzde 50+1 oy alması gerekiyor.