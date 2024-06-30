https://tr.mehrnews.com/news/1918156/ 30 Haz 2024 16:55 News ID 1918156 Video Video 30 Haz 2024 16:55 Yemen ordusu İsrail bağlantılı geminin vurulduğu anı paylaştı! Yemen Silahlı Kuvvetleri, Transworld Navigator isimli geminin insansız deniz aracıyla vurulduğu anı yayınladı. indir 1 MB News ID 1918156 کپی شد İlgili haberler Yemen ordusu: Hayfa'da bir gemiyi hedef aldık Yemen Akdeniz ve Kızıldeniz'de 4 gemiyi vurdu Tahran'da, Gadir Bayramı büyük coşkuyla kutlandı Yemen Kızıldeniz ve Hint Okyanusu'nda iki gemiyi vurdu Ekler Yemen Yemen Ordusu Siyonist İsrail operasyon (1)
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