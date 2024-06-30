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30 Haz 2024 16:55

Yemen ordusu İsrail bağlantılı geminin vurulduğu anı paylaştı!

Yemen ordusu İsrail bağlantılı geminin vurulduğu anı paylaştı!

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Transworld Navigator isimli geminin insansız deniz aracıyla vurulduğu anı yayınladı.

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News ID 1918156

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