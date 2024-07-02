Yemen Akdeniz ve Kızıldeniz'de 4 gemiyi vurdu

Yemen Silahlı Kuvvetleri, Kızıldeniz ve Akdeniz'de Yemen'e karşı kurulan saldırgan deniz koalisyonuna bağlı dört gemiyi hedef aldıklarını duyurdu.

Yemen Silahlı Kuvvetleri Sözcüsü Yahya Seri yaptığı bir açıklamada, "Gazze Şeridi'ndeki Filistin halkına destek vermek ve Yemen'e yönelik saldırılara yanıt vermek amacıyla Kızıldeniz ve Akdeniz'de dört özel operasyon gerçekleştirdik" dedi.

Yahya Seri ilk operasyonunda Umman Denizi'ndeki Siyonist rejim gemisi MSC Unific'yi füzelerle vurduklarını belirtti.

Seri ikinci operasyonda Amerikan petrol tankeri Delonix'i balistik füzelerle ikinci kez hedef aldıklarını açıkladı.

Seri üçüncü operasyonda Hint Okyanusu'nda İngiltere'ye bağlı ticaret gemisi Anvil Point'in güdümlü füzelerle tam isabetle vurulduğunu bildirdi.

Yemen Silahlı Kuvvetleri, dördüncü operasyonda ise Akdeniz'de işgal altındaki Filistin limanlarına giriş yasağını ihlal ettiği gerekçesiyle yük gemisi Lucky Sailor'ı hedef aldıklarını ifade etti.