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3 Tem 2024 10:29

Pezeşkiyan Kirmanşah şehitler mezarlığını ziyaret etti

Pezeşkiyan Kirmanşah şehitler mezarlığını ziyaret etti

İran'da cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan gittiği Kirmanşah eyaletinde şehitler mezarlığını ziyaret etti.

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News ID 1918230

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