https://tr.mehrnews.com/news/1918230/ 3 Tem 2024 10:29 News ID 1918230 Video Video 3 Tem 2024 10:29 Pezeşkiyan Kirmanşah şehitler mezarlığını ziyaret etti İran'da cumhurbaşkanı adayı Mesut Pezeşkiyan gittiği Kirmanşah eyaletinde şehitler mezarlığını ziyaret etti. indir 5 MB News ID 1918230 کپی شد İlgili haberler Cumhurbaşkanı adayları arasındaki son münazaradan kareler Cumhurbaşkanı adayları son kez karşı karşıya geliyor Pezeşkiyan esnafla görüştü Ekler 2024 Cumhurbaşkanlığı Seçimleri Cumhurbaşkanlığı seçimleri (0) seçim adayı
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