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15 Tem 2024 16:39

Bircend kentindeki Tasua mateminden görüntüler

Bircend kentindeki Tasua mateminden görüntüler

Güney Horasan eyaletindeki Bircend kentinde yaşayan vatandaşlar Tasua günü münasebetiyle yas tutuyor.

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News ID 1918550

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