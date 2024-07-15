https://tr.mehrnews.com/news/1918550/ 15 Tem 2024 16:39 News ID 1918550 Video Video 15 Tem 2024 16:39 Bircend kentindeki Tasua mateminden görüntüler Güney Horasan eyaletindeki Bircend kentinde yaşayan vatandaşlar Tasua günü münasebetiyle yas tutuyor. indir 31 MB News ID 1918550 کپی شد İlgili haberler Hemedan'da Tasua matem töreni İlam'da Tasua günü matem töreni Yezd halkından Tasua matemi Bugün İran’da ve dünyada Tasua merasimi yapılıyor Ekler Muharrem Muharrem ayı 2024 Muharrem Etkinlikleri Tasua
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