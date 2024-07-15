https://tr.mehrnews.com/news/1918546/ 15 Tem 2024 11:38 News ID 1918546 Video Video 15 Tem 2024 11:38 İlam'da Tasua günü matem töreni İran'ın İlam eyaletinde yaşayan vatandaşlar kalabalık bir şekilde matem töreni düzenlemekte. indir 8 MB News ID 1918546 کپی شد İlgili haberler İran'daki Tasua günü matem törenleri Hemedan'da Tasua matem töreni Kum kentinde taziye töreni Urmiye'de özel "Şah Hüseyin" töreni Bircend kentindeki Tasua mateminden görüntüler Bugün İran’da ve dünyada Tasua merasimi yapılıyor Kum'daki Tasua günü merasiminden kareler Kerbela olayı Tahran'da canlandırıldı Ekler İran Muharrem Muharrem ayı 2024 Muharrem Etkinlikleri
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