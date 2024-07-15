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15 Tem 2024 11:38

İlam'da Tasua günü matem töreni

İlam'da Tasua günü matem töreni

İran'ın İlam eyaletinde yaşayan vatandaşlar kalabalık bir şekilde matem töreni düzenlemekte.

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News ID 1918546

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