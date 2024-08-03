https://tr.mehrnews.com/news/1919037/ 3 Ağu 2024 09:24 News ID 1919037 Video Video 3 Ağu 2024 09:24 Yemen'den Şehit Heniyye için marş Yemen'de Ensarullah, Kudüs şehidi İsmail Heniyye için "İsmail, Ey Şehid!" adlı marş yaptı. indir 2 MB News ID 1919037 کپی شد İlgili haberler Yemen halkı Şehit Heniyye'yi böyle andı Kum’da şehit Heniyye için anma töreni Şehit İsmail Heniyye Doha’da ebediyete uğurlandı Mescid-i Aksa'da Şehit Heniyye için gıyabi cenaze namazı kılındı Ekler Yemen Ensarullah Hareketi İsmail Heniyye Şehit Heniyye
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