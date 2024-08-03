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3 Ağu 2024 09:24

Yemen'den Şehit Heniyye için marş

Yemen'den Şehit Heniyye için marş

Yemen'de Ensarullah, Kudüs şehidi İsmail Heniyye için "İsmail, Ey Şehid!" adlı marş yaptı.

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News ID 1919037

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