Şehit İsmail Heniyye Doha’da ebediyete uğurlandı

Siyonistlerin suikastı sonrası şehit düşen İsmail Heniyye Katar’da kılınan cenaze namazının ardından Doha’da toprağa verildi. Heniyye’nin cenaze namazına milyonlarca Müslüman katıldı.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreninin düzenlendiği Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Abd al-Wahhab Camisi'nde cenaze namazı kılındı.
Törenin ardından İsrail karşıtı sloganlar, dualar ve tekbirlerle uğurlanan Heniyye`nin naaşı, Doha’nın 15 kilometre kuzeyindeki Lusail kentinde bulunan mezarlığa defnedildi.
Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye için cenaze töreninin düzenleneceği Katar’ın başkenti Doha’daki İmam Abdulvehhab Camisi'ne gelenler, Filistin bayrakları ve Filistin'e özgü kefiyelerle törene katıldı.
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