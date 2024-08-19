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19 Ağu 2024 14:27

Erbain ziyaretçilerinin Şelemçe sınır kapısındaki görkemli varlığı

Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Şelemçe Sınır Kapısı'nda giriş çıkışları sürüyor.

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News ID 1919449

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