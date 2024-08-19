https://tr.mehrnews.com/news/1919449/ 19 Ağu 2024 14:27 News ID 1919449 Video Video 19 Ağu 2024 14:27 Erbain ziyaretçilerinin Şelemçe sınır kapısındaki görkemli varlığı Erbain ziyaretçilerinin İran'ın Huzistan eyaletinde bulunan Şelemçe Sınır Kapısı'nda giriş çıkışları sürüyor. indir 19 MB News ID 1919449 کپی شد İlgili haberler Türk çadırları Erbain ziyaretçilerine hizmet vermeye devam ediyor Necef'ten Kerbela'ya yürüyen Erbain ziyaretçileri Irak’a giden yabancı Erbain ziyaretçilerinin sayısı açıklandı Ekler İran Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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