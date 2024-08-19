Irak’a giden yabancı Erbain ziyaretçilerinin sayısı açıklandı

Irak Erbain Hac Komitesi, şu ana kadar bu ülkeye seyahat eden Irak vatandaşı olmayan Erbain ziyaretçilerinin sayısını açıkladı.

Irak İçişleri Bakanlığı Sözcüsü Albay Mukdad Miri, basın toplantısında, bu ülkeye seyahat eden yabancı Erbain ziyaretçilerinin sayısının 2 milyon 200 bini aşkın kişiye ulaştığını duyurdu.

Miri, Irak'tan ayrılan yabancı ziyaretçi sayısının 679 binin üzerine çıktığını belirtti.

Şu ana kadar herhangi bir güvenlik olayının kaydedilmediğini belirten Miri, Erbain Yürüyüşü merasimi için Irak'taki güvenlik durumunun istikrarlı olduğunu vurguladı.

Iraklı yetkili “2024 Erbain merasiminin ayırt edici özelliği trafik kazalarının azaltılmasıdır. Sadece dün kurallara uymayan sürücülere 28.000 trafik cezası kaydedildi ve 10 Ağustos'tan bugüne toplam 39 trafik kazası yaşandı, 9 kişi öldü, 23 kişi de yaralandı” diye konuştu.