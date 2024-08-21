https://tr.mehrnews.com/news/1919515/ 21 Ağu 2024 14:10 News ID 1919515 Video Video 21 Ağu 2024 14:10 Kerbela'ya Ehl-i Beyt dostu akını sürüyor Erbain Matem Günü'ne sayılı günler Ehl-i Beyt aşıklarının Kerbela'ya akını sürüyor. indir 5 MB News ID 1919515 کپی شد İlgili haberler "Erbain Yürüyüşü" merasimi hava sıcaklığına rağmen devam ediyor Erbain ziyaretçileri Hz. Ali'nin (a.s) türbesinde bir araya geldi İçişleri Bakanı Vehidi Mehran Sınır Kapısı'nda Ekler Video Erbain Erbain 2024 Matem merasimi
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