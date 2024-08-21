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21 Ağu 2024 08:57

İçişleri Bakanı Vehidi Mehran Sınır Kapısı'nda

İçişleri Bakanı Vehidi Mehran Sınır Kapısı'nda

İran İçişleri Bakanı Ahmed Vehidi İran'ın Irak'a açılan Mehran Sınır Kapısı'nı yakından ziyaret etti.

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News ID 1919496

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