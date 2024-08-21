https://tr.mehrnews.com/news/1919496/ 21 Ağu 2024 08:57 News ID 1919496 Video Video 21 Ağu 2024 08:57 İçişleri Bakanı Vehidi Mehran Sınır Kapısı'nda İran İçişleri Bakanı Ahmed Vehidi İran'ın Irak'a açılan Mehran Sınır Kapısı'nı yakından ziyaret etti. indir 38 MB News ID 1919496 کپی شد İlgili haberler Ülkenin sınırlarından 3 milyon 150 bin Erbain ziyaretçisi Irak'a geçti Hemedan'da Erbain ziyaretçileri için ikram çadırları kuruldu İslami Tebliğ Kurumu Başkanı'ndan ''Erbain'' mesajı Afganistan ile olan Doğarun Sınır Kapısı Erbain için hazır Ekler İran ilam Mehran Erbain 2024
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