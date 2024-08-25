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25 Ağu 2024 08:14

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor

Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlar "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atılyor.

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News ID 1919590

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