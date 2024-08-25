https://tr.mehrnews.com/news/1919590/ 25 Ağu 2024 08:14 News ID 1919590 Video Video 25 Ağu 2024 08:14 Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'ne katılanlar "İsrail'e ölüm" ve "ABD'ye ölüm" sloganları atılyor. indir 2 MB News ID 1919590 کپی شد İlgili haberler Erbain yürüyüşü'nde Filistin unutulmadı Meşhed'de Erbain Yürüyüşü merasimi Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler Bakan Irakçi Şehit Emir Abdullahiyan'ın mezarını ziyaret etti İsfahan'da Erbain Yürüyüşü merasimi düzenlendi Ekler Video video görüntüleri Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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