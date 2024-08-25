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25 Ağu 2024 10:35

Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler

Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler

Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen Erbain Yürrüyüşü etkinliğinden görüntüler...

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News ID 1919600

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