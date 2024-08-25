https://tr.mehrnews.com/news/1919600/ 25 Ağu 2024 10:35 News ID 1919600 Video Video 25 Ağu 2024 10:35 Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler Tahran'ın İmam Hüseyin Meydanı'nda düzenlenen Erbain Yürrüyüşü etkinliğinden görüntüler... indir 14 MB News ID 1919600 کپی شد İlgili haberler Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nde İsrail karşıtı sloganlar atılıyor Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nden fotoğraflar Erbain yürüyüşü'nde Filistin unutulmadı Hz. Abdulazim Hasani türbesinde Erbain Yürüyüşü merasimi Bakan Irakçi Şehit Emir Abdullahiyan'ın mezarını ziyaret etti Mehran kapısında Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor Ekler Video video görüntüleri Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024
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