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25 Ağu 2024 11:15

Mehran kapısında Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor

Mehran kapısında Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor

İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor.

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News ID 1919604

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