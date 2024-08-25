https://tr.mehrnews.com/news/1919604/ 25 Ağu 2024 11:15 News ID 1919604 Video Video 25 Ağu 2024 11:15 Mehran kapısında Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor İlam eyaletindeki Mehran Sınır Kapısı'nda Erbain ziyaretçilerinin giriş çıkışları sürüyor. indir 56 MB News ID 1919604 کپی شد İlgili haberler Hz. Abdulazim Hasani türbesinde Erbain Yürüyüşü merasimi Kum kentinde Erbain matem töreni yapıldı Ayetullah Hamanei'nin huzurunda Erbain töreni Tahran'daki Erbain Yürüyüşü'nden fotoğraflar Çazabe kapısında kurulan ikram çadırları Erbain ziyaretçilerini ağırlıyor Tahran'daki İmam Hüseyin Meydanı'ndan görüntüler Ekler Erbain Erbain yürüyüşü Erbain 2024 Mehran
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