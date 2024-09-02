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2 Eyl 2024 10:10

Meşhed'de İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretçileri için hizmet çadırları kuruldu

Meşhed'de İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretçileri için hizmet çadırları kuruldu

Meşhed'de kurulan ikram çadırları Hz İmam Rıza'nın (a.s) türbesini gelen ziyaretçileri ağırlıyor.

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News ID 1919801

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