https://tr.mehrnews.com/news/1919801/ 2 Eyl 2024 10:10 News ID 1919801 Video Video 2 Eyl 2024 10:10 Meşhed'de İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretçileri için hizmet çadırları kuruldu Meşhed'de kurulan ikram çadırları Hz İmam Rıza'nın (a.s) türbesini gelen ziyaretçileri ağırlıyor. indir 60 MB News ID 1919801 کپی شد İlgili haberler Toplumda adaletin yayılması, Hz. Muhammed'in (S.A.V) ahlaki tezahürlerinden biriydi İstanbul'da Safer ayı matem töreni düzenlenecek İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretçileri için kurulan hizmet çadırları Kuzey Horasan eyaleti matem ayı Safer için hazır Hz. İmam Ali (a.s) Türbesi siyaha büründü Ekler İran Meşhed İmam Rıza(a.s) Safer ayı
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