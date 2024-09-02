Toplumda adaletin yayılması, Hz. Muhammed'in (S.A.V) ahlaki tezahürlerinden biriydi

Bugün hicri kameri takvimle 28 Safer 1446 İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V) rıhleti ile Ehlibeyt imamı Hz. İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Hz. Muhammed, 20 Nisan 571 tarihinde Suudi Arabistan'ın Mekke kentinde doğdu. Küçük yaşta önce babasını sonra annesini kaybeden peygamber efendimiz, amcası Ebu Talib'in yanında büyüdür. Gençliğinde ticaretle uğraşan Hz. Muhammed'in o dönemki lakabı güvenilir, yalansız insan anlamına gelen Muhammed'ül Emin'di.

Hz. Muhammed (S.A.V), 35 yaşından sonra inzivaya çekilmek için sık sık Nur Dağına giderdi. İlk vahiy, 610 yılında, bu dağdaki Hira Mağarasında nazil olmuştur. 40 yaşında peygamberliğini ilan eden Hz. Muhammed, birçok zorlukla karşılaşmış olmasına rağmen vefatına kadar İslamiyet'in yayılması için mücadele etmiştir.

Hz. Peygamber Efendimiz (S.A.V) adaleti ve Allah’a inancı dünyaya yaymak isterdi. İslam'a davet, dünyaya genel bir davet olarak kabul edilmiş. İslam dininin Arap Yarımadası gibi bir coğrafyaya özgü değil, aksine genel bir kitleyi kapsıyor. Bu mesele Kur’an-ı Kerim ayetletinde de gözükmektedir.

Fedakarlık ve tevazu Peygamber Efendimiz’in (S.A.V) ahlaki tezahürlerinden biriydi. Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V) özel hayatında sahip olduğu imkanları daima insanlarla paylaşmış, fakirlerle ilgilenmiştir. Peygamberimiz’in (S.A.V) bu davranışları, toplumunun ihtiyaç sahiplerini unutmadığını insanlara göstermiştir.

Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.V) 63 yaşında vefat etmiştir. Allah Resulü Hz. Muhammed (s.a.v) hicretin 11.yılında rıhletinden önce sevgi ile nebevi şeriatın ahkâmı ve temellerini en seçkin yöntemler ve aynı zamanda kesin bir şekilde beyan eder, hak dinin maarifini yaymak ve halkı en iyi şekilde hidayete erdirmek için çalışmıştı.

Hz. Hasan b. Ali b. Ebu Talip (a.s), Şiilerin ikinci imamı ve İmam Ali’nin (a.s) büyük oğludur. İmam Hasan diye meşhur olmuş. Künyesi Ebu Muhammed’dir. En meşhur lakabı “Taki”dir.

İmam Hasan (a.s) Hicretin üçüncü yılında Ramazan ayının ortasında gece yahut gündüz Medine’de dünyaya gelmiştir.

İmam Hasan Mucteba (a.s) da yaklaşık 30 yıl boyunca babası Emir el-Mu'minin Hz. İmam Ali (a.s) ile halkı hidayet etmeye çalışmanın ardından 47 yaşında Muaviye’nin emri ve eşinin eli ile zehirlenerek şehit edildi.

Bugün Hazreti Muhammed’in (S.A.V) rıhleti ve İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.