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2 Eyl 2024 12:01

İran Silahlı Kuvvetleri'nden matem töreni

İran Silahlı Kuvvetleri'nden matem töreni

İran Silahlı Kuvvetleri mensupları Gülistan eyaletinde Hz. Muhammed ve İmam Hasan için matem töreni düzenledi.

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News ID 1919811

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