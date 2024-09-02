https://tr.mehrnews.com/news/1919811/ 2 Eyl 2024 12:01 News ID 1919811 Video Video 2 Eyl 2024 12:01 İran Silahlı Kuvvetleri'nden matem töreni İran Silahlı Kuvvetleri mensupları Gülistan eyaletinde Hz. Muhammed ve İmam Hasan için matem töreni düzenledi. indir 36 MB News ID 1919811 کپی شد İlgili haberler İlam'da Hz. Muhammed (s.a.v) için matem töreni Tebriz Hz. Muhammed'in vefat yıldönümü dolayısıyla matemde İmam Rıza'nın (a.s) ziyaretçileri için kurulan hizmet çadırları İran'da Hz.Muhammed (S.A.V) için matem töreni Ekler Video Hz.Peygamber(SAV) Gülistan Eyaleti İran Silahlı Kuvvetleri
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