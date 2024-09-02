İran'da Hz.Muhammed (S.A.V) için matem töreni

Bugün hicri kameri takvimle 28 Safer 1446 İslam peygamberi Hz. Muhammed'in (S.A.V) rıhleti ile Ehlibeyt imamı Hz. İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümüdür.

Hazreti Muhammed’in (S.A.V) rıhleti ve İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü nedeniyle siyaha bürünen İran'da matem törenleri düzenleniyor.

İran Silahlı Kuvvetleri'nden matem töreni

İran Silahlı Kuvvetleri mensupları Gülistan eyaletinde Hz. Muhammed ve İmam Hasan için matem töreni düzenledi.

Meşhed'deki matem töreninden görüntüler

Kuzey Horasan eyaletinde bulunan Bucnurd kentinden gelen bir grup Meşhed'de Hz. Muahmmet (SAV) için matem töreni düzenledi.

İlam'da Hz. Muhammed (s.a.v) için matem töreni

İran'ın İlam eyaletinde Hz. Muhammed'in (s.a.v) rıhlet ve İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü münasebeti ile matem merasimi düzenlendi.

Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed için matem merasimi

İran'ın ilan eyaletinde yer Astane Eşrefiye'de Hz. Muhammed (SAV) için matem merasimi düzenlendi.

Gilan'da Hz. Muhammed'in (S.A.V) vefat yıldönümünde ikram yemeği

Peygamber Efendimiz (S.A.V) rıhlat ve Hz.İmam Hasan’ın (a.s) şehadet yıldönümü münasebetiyle İran’ın Gilan eyaletindeki Astane Eşrefiye kentinde kurulan Sahip Al Zaman ikram çadırı tarafından 8 bin adet yemek pişirildi.

İmam Rıza'nın türbesinde Hz. Muhammed için matem töreni

28 Safer Hz. Muhammed'in (s.a.v) vefat yıldönümü ve onun torunu Hz İmam Hasan'ın (a.s) şeyadet yıldönümü münasebeti ile İran'ın dört bir yınında olduğu gibi Meşhed kentinde de matem merasimi düzenlendi.

İran'ın kuzeyinde Peygamber Efendimiz için matem töreni düzenlendi

İran'ın kuzeyinde yer alan Gilan eyaletindeki Fumen kentinde Peygamber Efendimizin (SAV) vefat yıldönümü münasebeti ile matem merasimi düzenlendi.