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21 Eyl 2024 21:05

Binlerce Ürdünlü Gazze ve Lübnan ile dayanışma için yürüdü

Binlerce Ürdünlü Gazze ve Lübnan ile dayanışma için yürüdü

Ürdün'de binlerce kişi sokaklara inerek Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’da işlediği yeni suçları kınadı.

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News ID 1920322

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