https://tr.mehrnews.com/news/1920322/ 21 Eyl 2024 21:05 News ID 1920322 Video Video 21 Eyl 2024 21:05 Binlerce Ürdünlü Gazze ve Lübnan ile dayanışma için yürüdü Ürdün'de binlerce kişi sokaklara inerek Siyonist rejimin Gazze ve Lübnan’da işlediği yeni suçları kınadı. indir 10 MB News ID 1920322 کپی شد İlgili haberler İskoç Celtic taraftarından Filistin'e destek İngiltere’de Gazze ile dayanışma gösterisi Norveç’te Gazze ile dayanışma gösterisi Ekler Ürdün Filistin (1) Lübnan Gazze Siyonist İsrail destek gösterisi
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