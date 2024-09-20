İskoç Celtic taraftarından Filistin'e destek

Şampiyonlar Ligi’nde maçı olan İskoç Celtic taraftarı UEFA'dan ceza almasına rağmen Filistin'e desteğini bir kez daha gösterdi.

Şampiyonlar Ligi’nde dün gecenin en farklı skorunu Celtic elde etti. İskoç ekibi evinde oynadığı maçta Slovak temsilcisi Slovan Bratislava’yı 5-1 mağlup etti.

Maça damgasını vuran ise Celtic tribünleri oldu.

İskoç taraftarları geçen sezon olduğu gibi yine Filistin’e destek pankartları açtı:

"Sizi ezebilirler, hapsedebilirler ama cesaretinizi asla kıramazlar!

Gazze, Cenin, Tulkarim, Nablus.

Asla yalnız yürümeyeceksiniz."

Celtic taraftarları geçen sezon da israili protesto eden ve Filistin’in yanında olduğunu gösteren pankartlar açmış, UEFA siyasi mesaj olarak kabul ettiği için bazı yaptırımlar uygulamıştı.