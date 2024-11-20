https://tr.mehrnews.com/news/1921935/ 20 Kas 2024 15:26 News ID 1921935 Video Video 20 Kas 2024 15:26 İran'ın Neka ormanındaki bir boz ayı ve yavrusundan görüntüler İran'nin Mazenderan Eyaleti'nde bulunan Neka ormanlarının kucağında bir boz ayı ve yavrusu görüntülendi. indir 7 MB News ID 1921935 کپی شد İlgili haberler Trump, Güney Lübnan'daki savaşı sona erdirecek mi? İranlı uzman anlattı Filipinler'i tayfun vurdu İran ve Moritanya’dan kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu Galatatasaraylı taraftarlardan Filistin dayanışması Ekler Hayvan tabiat Mazenderan Eyaleti İran Sonbahar
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