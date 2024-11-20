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20 Kas 2024 15:26

İran'ın Neka ormanındaki bir boz ayı ve yavrusundan görüntüler

İran'ın Neka ormanındaki bir boz ayı ve yavrusundan görüntüler

İran'nin Mazenderan Eyaleti'nde bulunan Neka ormanlarının kucağında bir boz ayı ve yavrusu görüntülendi.

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News ID 1921935

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