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16 Kas 2024 10:00

İran ve Moritanya’dan kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

İran ve Moritanya’dan kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

Moritanya’daki İran Büyükelçisi Cevad Abu bu ülkenin Kültür Bakanı Hüseyin Valad Madu ile bir araya gelerek iki ülke arasındaki kültürel işbirliğini görüştü.

Moritanya’daki İran Büyükelçisi Cevad Abu bu ülkenin Kültür Bakanı Hüseyin Valad Madu ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, sinema, ses ve video alanları da dahil olmak üzere kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.

News ID 1921813

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