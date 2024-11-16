İran ve Moritanya’dan kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu

Moritanya’daki İran Büyükelçisi Cevad Abu bu ülkenin Kültür Bakanı Hüseyin Valad Madu ile bir araya geldi.

Görüşmede iki taraf, sinema, ses ve video alanları da dahil olmak üzere kültürel işbirliğinin güçlendirilmesine vurgu yaptı.