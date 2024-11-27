İran'dan G7’ye sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, G7 ülkeleri Dışişleri Bakanlarının ortak bildirisinde yer alan İran hakkındaki iddiaları kınadı.

Bu iddiaları G7 ülkelerinin ''tek taraflı, ayrımcı ve zorlayıcı yaklaşımların bir yansıması'' olarak nitelendiren Bekayi, ''G7'nin bazı üyelerinin Gazze ve Lübnan'daki işgalci İsrail rejiminin işlediği soykırıma ve alevlendirdiği savaşa sağladığı büyük destek bu grubun sorumsuzca tavrının açık bir örneğidir.'' dedi.

Bekayi, ''Ne yazık ki çeşitli uluslararası meselelere çifte standart uygulayan G7'nin etkili üyeleri, uluslararası ilişkilerde hukukun üstünlüğü ilkesini zedelemiştir.'' ifadesini kullandı.

Bekayi, İran'ın Rusya'ya balistik füze verdiğine ilişkin G7 ülkelerinin iddialarını reddetti.

Sözcü Bekayi Siyonist İsrail'in saldırısı konusunda İran'ın "kendini savunma hakkı olduğunu" vurguladı.