ABD: İran ile E3 ülkeleri müzakerelerine katılmayacağız

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Matthew Miller, ülkesinin Almanya, Fransa ve İngiltere ile İran'ın nükleer programına ilişkin müzakerelere katılmayacağını bildirdi.

İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, İran, Fransa, Almanya ve İngiltere Dışişleri Bakan Yardımcıları'nın ikili, bölgesel ve uluslararası konuları görüşmek üzere 29 Kasım Cuma günü bir araya geleceğini duyurdu.

Bekayi, üç Avrupa ülkesiyle yapılacak yeni görüşmelerin, New York'taki BM Genel Kurulu'nun yıllık toplantısı sırasında yapılan görüşmelerin devamı olduğunu söyledi.

Japonya'nın Kyudo haber ajansı, İran'ın İngiltere, Fransa, Almanya ve Avrupa Birliği ile müzakerelerinin 29 Kasım'da Cenevre'de başlayacağını bildirmişti.

İran Dışişleri Bakanı Irakçi ise geçenlerde İran’ın nükleer programıyla ilgili Batı ile müzakereler konusunda "İran, barışçıl nükleer programına ilişkin müzakere masasından hiçbir zaman ayrılmadı. Şimdi sıra (AB) E3'te (İngiltere, Fransa ve Almanya). Biz baskı altında değil, ulusal çıkarlarımız ve inkar edilemez haklarımız temelinde müzakere etmeye hazırız" değerlendirmesinde bulunmuştu.