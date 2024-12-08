https://tr.mehrnews.com/news/1922398/ 8 Ara 2024 09:44 News ID 1922398 Video Video 8 Ara 2024 09:44 Saydnaya hapishanesinin kontrol odasında silahlı kişilerin görüntüleri Suriye'deki silahlı güçler, Şam'daki Saydnaya Hapishanesine girerek hapishanenin kontrolünü ele geçirdi. indir 6 MB News ID 1922398 کپی شد İlgili haberler Beşar Esad ülkeyi terketti, saray yağmalanıyor Ürdün’den Suriye’deki Gelişmelere Tepki Suriye Başbakanı: Esad'ın nerede olduğunu bilmiyorum Ekler Silahlı Saldırı Şam (1) Suriye
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