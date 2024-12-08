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8 Ara 2024 09:44

Saydnaya hapishanesinin kontrol odasında silahlı kişilerin görüntüleri

Saydnaya hapishanesinin kontrol odasında silahlı kişilerin görüntüleri

Suriye'deki silahlı güçler, Şam'daki Saydnaya Hapishanesine girerek hapishanenin kontrolünü ele geçirdi.

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News ID 1922398

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