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8 Ara 2024 10:27

Ürdün’den Suriye’deki Gelişmelere Tepki

Ürdün’den Suriye’deki Gelişmelere Tepki

Ürdün’ün resmi haber ajansı, Suriye’deki siyasi ve askeri gelişmelere dair bir açıklama yaptı.

Ürdün’ün resmi haber ajansı, Suriye’deki son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yapılan açıklamada, Suriye’nin devlet kurumlarının faaliyetlerine yeniden başlaması gerektiği vurgulanırken, bölgede istikrar ve güvenliğin korunmasının önemi belirtildi.

Bu açıklama, terörist unsurların Şam’a girerek başkentin çeşitli bölgelerinde kontrolü ele geçirdiği haberlerinin ardından geldi.

Ürdün, gelişmeleri yakından takip ettiğini ve Suriye’deki hızlı değişimlerin bölgeyi olumsuz etkilememesi için işbirliği çağrısında bulundu.

Ne olmuştu?

Suriye Ordu Komutanlığı Devlet Başkanı Beşar Esad hükümetinin düştüğünü subaylarına iletti.

Reuters, Beşar Esad'ın Şam'dan ayrılarak, bilinmeyen bir noktada hareket ettiğini duyurdu. 

Suriye Gözlemevi ise Suriye ordu güçlerinin Şam Uluslararası Havalimanı'nı terk ettiğini açıkladı.

Suriye Başbakanı Muhammed Gazi El-Celali, halkın seçeceği herhangi bir yönetimle işbirliğine hazır olduğunu söyledi.

News ID 1922400

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