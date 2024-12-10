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10 Ara 2024 09:45

İran'ın yüksek kesimlerinden kar manzaraları

İran'ın yüksek kesimlerinden kar manzaraları

Sonbaharın son demleriyle birlikte kar yağışı İran'ın Mazenderan eyaletinin yüksek kesimlerini kapladı.

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News ID 1922476

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