https://tr.mehrnews.com/news/1922476/ 10 Ara 2024 09:45 News ID 1922476 Video Video 10 Ara 2024 09:45 İran'ın yüksek kesimlerinden kar manzaraları Sonbaharın son demleriyle birlikte kar yağışı İran'ın Mazenderan eyaletinin yüksek kesimlerini kapladı. indir 4 MB News ID 1922476 کپی شد İlgili haberler İran'da kar yağışı yolları beyaza bürüdü Erdebil'de mevsimin ilk karı düştü Urmiye'ye sonbaharın ilk karı düştü İran'da mevsimin ilk karı düştü Ekler Sonbahar Kar yağışı Mazenderan Eyaleti İran
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