Masal şehri Masule kışa merhaba dedi

İran'ın Gilan eyaletine bağlı olan tarihi Masule şehri, ilk kar yağışıyla birlikte bembeyaz bir manzaraya kavuştu.

Şehrin ünlü teraslı evleri ve taş sokakları, karın altında masalsı bir güzelliğe büründü.

1000 yılı aşkın tarihi geçmişiyle ünlü bu köy, teraslı mimarisi ve eşsiz doğasıyla her mevsim büyüleyici bir atmosfer sunuyor. Ancak kış aylarında, beyaza bürünen sokakları ve taş evleriyle adeta bir kartpostal görüntüsüne dönüşüyor.

Deniz seviyesinden 1050 metre yükseklikte yer alan Masule, İran’ın en ikonik turistik köylerinden biri. Şehrin en dikkat çekici özelliği, sokaklarının aynı zamanda üst kattaki evlerin çatısı olarak kullanılması. Kar yağışıyla birlikte Masule’nin bu eşsiz mimarisi daha da büyüleyici hale geliyor.

Ziyaretçileri her zaman kendine hayran bırakan Masule, karın ilk düşüşüyle hem yerli hem de yabancı turistler için bir çekim merkezi olmaya devam ediyor.