İranlı milli sporcu Saravi "Dünyanın en iyi güreşçisi" seçildi

İranlı milli sporcu Muhammed Hadi Saravi, Dünya Güreş Birliği (UWW) tarafından güreş grekoromen stilde dünyanın en iyi güreşçisi seçildi.

Dünya Güreş Birliği'nin internet sitesinde İranlı milli sporcu hakkında şu ifadelere yer verildi:

''Muhammed Hadi Saravi, 2024 Paris Yaz Olimpiyat Oyunları ve Asya Güreş Şampiyonası altın madalya kazanarak dünya sıralamasında birinci sırada yer aldı, yaptığı 11 maçta hiç yenilmedi.''

Dünya Güreş Birliği, 1912 yılında İsveç'te kurulmuştur. UWW İngilizce "United World Wrestling"in kısaltmasıdır.