https://tr.mehrnews.com/news/1923011/ 1 Oca 2025 10:02 News ID 1923011 Video Video 1 Oca 2025 10:02 İstanbul'da Gazze mitingi! Ayasofya'dan köprüye yürüdüler İstanbul halkı 2025 yılının ilk gününde Gazze'ye destek amacıyla Ayasofya'dan Galata Köprüsü'ne yürüdüler. indir 761 KB News ID 1923011 کپی شد İlgili haberler İstanbul halkı Filistin için bir araya geliyor Hamas'tan işgal altındaki topraklara füze saldırısı Galata Köprüsü'nde Filistin'e destek sesleri Yemen'de ABD'ye ait MQ-9 İHA düşürüldü Ekler Video video görüntüleri İstanbul Türkiye Gazze Gazze Şeridi
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