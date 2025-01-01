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1 Oca 2025 10:02

İstanbul'da Gazze mitingi! Ayasofya'dan köprüye yürüdüler

İstanbul'da Gazze mitingi! Ayasofya'dan köprüye yürüdüler

İstanbul halkı 2025 yılının ilk gününde Gazze'ye destek amacıyla Ayasofya'dan Galata Köprüsü'ne yürüdüler.

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News ID 1923011

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