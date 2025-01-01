Hamas'tan işgal altındaki topraklara füze saldırısı

El Cezire'ye göre, İsrail’in Gazze’ye yönelik başlattığı savaşın üç ana hedefinden biri Filistin direnişinin tamamen yok edilmesiydi. Ancak 15 aydır süren savaş ve ablukada Filistinli direniş grupları, İsrail’e karşı etkili operasyonlar düzenlemeye devam ediyor.

Hamas’ın askeri kanadı olan İzzeddin Kassam Tugayları, Gazze çevresindeki Netivot yerleşim bölgesine bir füze saldırısı düzenlediklerini açıkladı. Siyonist medya, saldırı sonrasında Gazze çevresindeki yerleşim bölgelerinde sirenlerin çaldığını duyurdu. Siyonist rejimin Kanal 12 televizyonu ise Gazze’den en az iki füzenin işgal altındaki topraklarına fırlatıldığını bildirdi.

Buna ek olarak, İslami Cihad’ın askeri kanadı Kudüs Tugayları ve Hamas, son bir hafta içinde İsrail’in artırdığı güvenlik önlemlerine rağmen defalarca roket saldırısı düzenledi. Bu durum, Siyonist rejim Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya yönelik iç eleştirilerin artmasına yol açtı.