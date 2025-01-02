https://tr.mehrnews.com/news/1923044/ 2 Oca 2025 10:14 News ID 1923044 Video Video 2 Oca 2025 10:14 Yemenli öğrenciler Gazze için bir araya geldi Binlerce Yemenli öğrenci sokaklara çıkarak, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçlarını kınadı. indir 6 MB News ID 1923044 کپی شد İlgili haberler İstanbul halkı Filistin için bir araya geliyor İstanbul büyük Gazze yürüyüşüne hazırlanıyor İsveç’te Filistin’e destek gösterisi düzenlendi İran’da Gazze için “Sessiz Çığlık” mitingi Ekler Gazze Filistin (1) Siyonist İsrail Yemen destek gösterisi
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