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2 Oca 2025 10:14

Yemenli öğrenciler Gazze için bir araya geldi

Yemenli öğrenciler Gazze için bir araya geldi

Binlerce Yemenli öğrenci sokaklara çıkarak, Siyonist rejimin Gazze Şeridi'ndeki suçlarını kınadı.

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News ID 1923044

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