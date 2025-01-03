Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni füze saldırısı

Filistin’de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren Siyonist rejime Yemen’den bir misilleme daha geldi.
Siyonist rejim ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle işgal altındaki toprakların birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı.
Siyonist rejimin medyası, Yemen’den atılan füzesinin Modiin şehri yakınlarındaki bir askeri üssü vurduğunu duyurdu.
İlk belirlemelere göre, 20 kişi sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında yaralandı.
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