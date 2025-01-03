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3 Oca 2025 11:10

Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni füze saldırısı

Yemen'den işgal altındaki topraklara yeni füze saldırısı

Siyonist rejim ordusu, Yemen'den fırlatılan bir füze nedeniyle ülkenin birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı.

Filistin’de sivillere yönelik katliamlarını sürdüren Siyonist rejime Yemen’den bir misilleme daha geldi.

Siyonist rejim ordusu, Yemen’den fırlatılan bir füze nedeniyle işgal altındaki toprakların birçok kesiminde sirenlerin çaldığını ve milyonlarca kişiye sığınaklara girme talimatı verildiğini açıkladı.

Siyonist rejimin medyası, Yemen’den atılan füzesinin Modiin şehri yakınlarındaki bir askeri üssü vurduğunu duyurdu.

İlk belirlemelere göre, 20 kişi sığınaklara kaçarken yaşanan panik anları sırasında yaralandı.

News ID 1923072

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