Paşinyan’dan Aliyev'e tepki

Armenpress'e konuşan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in dünkü açıklamalarına yanıt verdi.

– Sayın Başbakan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı yerel televizyon kanallarına verdiği röportajda Ermenistan Cumhuriyeti’ne yönelik saldırgan açıklamalarda bulundu. Nasıl değerlendirirsiniz?

-Belki Bakü bölgede gerilimin tırmanmasına ‘meşruiyet’ yaratmaya çalışıyor. Yerevan’dan saldırgan yanıtlar alınacağı hesaplanarak saldırgan açıklamalar yapılıyor. Bu, Bakü’nün kendi açıklamalarını daha agresif hale getirmesine, bunu Ermeni ordusunun ateşkes rejimini ihlal ettiğine dair yanlış bilgilerin yayılmasıyla birleştirerek bölgede yeni bir gerilime “gerekçe” oluşturmasına olanak tanıyacak. Bu yola gitmeyeceğiz ve barış stratejisine sadık kalacağız ve barış gündeminin uygulanmasını tutarlı bir şekilde sürdüreceğiz. Bu, saldırganlık dilini değil, diyalog dilini kullanacağımız anlamına geliyor. Sınırların belirlenmesi, barış anlaşması metni üzerinde anlaşmaya varılması, “Barış Kavşağı” projesinin uygulanması, kayıpların akıbetinin açıklığa kavuşturulması da dahil olmak üzere insani konular üzerinde odaklanmaya devam edeceğiz.

– Azerbaycan Cumhurbaşkanı Ermenistan’ı faşist bir devlet olmakla suçluyor, bu da sizin bahsettiğiniz mantığın bir parçası mı?

– Şüphesiz, çünkü hesaplama şu şekilde olacaktır: Faşist sizsiniz ve anlattığım durum sıkılaşmaya başlayacak. Ama diğer yaklaşım da var: Yani Azerbaycan’da böyle bir Ermenistan algısının olduğunu kaydedelim ve bunun sebebinin ne olduğunu anlamaya çalışalım. Öte yandan Ermenistan Cumhuriyeti’nde de benzer bir Azerbaycan algısının olduğu aşikardır. Bu daimi çatışmaya yol açan şey, bu karşılıklı algılardır. Ama barış stratejisi bizim Azerbaycan’da da benzer bir algının olduğunu kaydetmemiz, onların da Ermenistan’da kendilerine yönelik benzer bir algının olduğunu kaydetmeleridir. Bu algılara değinmek barış gündeminin esas meselesidir. Barış anlaşması taslağının mutabakata varılan maddelerinin bir kısmı bu algılardan bazılarının sayfasını kapatıyor, diğer kısımlarıyla ise karşılıklı olumsuz algıların ikili gündemin bir parçası haline getirmemize ve kaydetmemize olanak sağlıyor. Barış Antlaşması’nın üzerinde anlaşmaya varılmayan iki maddesine ilişkin çözüm önerilerimizi sunduğumuzu ve Azerbaycan’ın olumlu yanıt vermesi halinde anlaşmayı imzalamaya hazır olduğumuzu da eklemek isterim.

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı koridorla ilgili tekrar konuştu, açılması gerektiğini ve açılacağını söyledi. Bu ne anlama geliyor?

-Ermenistan Cumhuriyeti “Barış Kavşağı” projesini masaya koydu ve hayata geçirmeye hazırlanıyor. Gündemimizde başka bir proje yok. “Barış Kavşağı”, Ermenistan üzerinden Azerbaycan-Azerbaycan ve Azerbaycan üzerinden Ermenistan-Ermenistan dahil olmak üzere bölgedeki tüm ulaşım bağlantılarının açılması anlamına geliyor. Yeraskh-Sadarak-Ordubad-Meğri-Zangelan demiryolunun açılması konusunda Azerbaycan’a çok somut bir teklifte bulunduğumuzu daha önce duyurma fırsatım olmuştu. Bu bir öneriden öte, belirli konulara somut bir çözümdür ve biz Azerbaycan’ın olumlu yanıtını bekliyoruz, ardından varılan anlaşma kağıt üzerinde kayıt altına alınacak ve demiryolunun kendi bölümlerimizin inşaatına başlayacağız. Bu bir öneriden öte, belirli konulara somut bir çözümdür ve biz Azerbaycan’ın olumlu yanıtını bekliyoruz, ardından varılan anlaşma kağıt üzerinde kayıt altına alınacak ve demiryolunun kendi bölümlerimizin inşaatına başlayacağız.

-Aliyev’in dün sözde “Batı Azerbaycan” hakkındaki açıklaması ile ilgili ne söylersiniz?

-Bu konuda yeni bir şey söylenmedi ki yeni bir tepkim olsun. Önceki söylediklerine ise Armenpress’e verdiğim geçen röportajda tepki gösterdim. O tepkimi yeniden teyit ediyorum.

-Azerbaycan Cumhurbaşkanı yine Ermenistan Cumhuriyeti’nin silahlanmasından bahsetti ve bunun bölgeye sadece yeni gerilimler getireceğini söyledi.

-Bu konuya da defalarca değindim. Ermenistan Cumhuriyeti ordusunun reformları gündeminde hiçbir gayri meşruluk unsuru yok. Ermenistan Cumhuriyeti’nin Azerbaycan dahil tüm komşularının toprak bütünlüğünü tanıdığını ve aynısını, yani Ermenistan Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğünün net ve koşulsuz olarak tanınmasını Azerbaycan’dan beklediğini tekrar etmeliyim. Ermenistan Cumhuriyeti’nin 200 kilometrekareden fazla işgal altındaki topraklarını askeri yollarla geri alma hedefi koymadığımızı da beyan ettim, zira sınır belirleme süreci bu sorunu barışçıl, müzakere yoluyla ele alma fırsatı veriyor. Tüm bunları kaydetmemizle birlikte, hiç kimse Ermenistan Cumhuriyeti’nin kendini savunabilecek bir orduya sahip olma hakkını tartışamaz. Silahlanma ile ilgili endişelere gelince, biz de Azerbaycan tarafından silahlanma konusunda endişeliyiz, onların da endişelerini duyduk. Bu nedenle, Azerbaycan’a karşılıklı silahlanma kontrol mekanizması oluşturma önerisi yaptık ve cevaplarını bekliyoruz.



-Son günlerde Azerbaycan birkaç kez Ermenistan ordusunun Ermenistan-Azerbaycan sınırında ateşkes rejimini güya ihlal ettiğine dair bilgi yaydı, Ermenistan Savunma Bakanlığı bu bilgiyi yalanladı ve ateşkes rejimi ihlallerini soruşturmak için ortak bir mekanizma oluşturma önerisini hatırlattı.

-Elbette, ordumuzun ateşkes rejimini ihlal ettiğine dair bilgi gerçeği yansıtmıyor. Ancak bu tür durumların periyodik tartışmalara neden yapmaması için, ateşkes rejiminin ihlali hakkındaki her uyarıyı birlikte kontrol etmek ve ortak sonuçlara varmak üzere ortak bir mekanizma oluşturulmasını önerdik. Azerbaycan’ın yanıtını bekliyoruz.

-İlham Aliyev ayrıca sınır belirleme komisyonlarının bir sonraki toplantısının Ocak ayında yapılacağını söyledi.

-Evet, Ocak’ta görüşme planlanıyor. 2024’te gerçekleşen olumlu sınır belirleme deneyiminin sakin, çalışma koşullarında geliştirilmesi gerektiğine eminim. Biz bu tür bir çalışmaya hazırız.