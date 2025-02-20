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20 Şub 2025 16:32

Kar, Tebriz'in misafiri oldu

Kar, Tebriz'in misafiri oldu

Tebriz’in bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. Kar özellikle doğu ve kuzey semtlerinde etkili oldu.

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News ID 1924574

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