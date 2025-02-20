https://tr.mehrnews.com/news/1924574/ 20 Şub 2025 16:32 News ID 1924574 Video Video 20 Şub 2025 16:32 Kar, Tebriz'in misafiri oldu Tebriz’in bazı bölgelerinde kar yağışı başladı. Kar özellikle doğu ve kuzey semtlerinde etkili oldu. indir 109 MB News ID 1924574 کپی شد İlgili haberler İran'ın Dizin kayak merkezinden kareler Karlı kışta Taligan Barajı'nın güzel manzarası Merencab Çölü 7 yıl sonra karla kaplandı Behabad’da yağan kar, görsel şölen oluşturdu İran'ın kutsal kenti Kum'da kar yağışı Meşhed'de kar yağışı kenti beyaza bürüdü Cemkeran Camii'nde Kar Manzarası Ekler İran Tebriz Kar yağışı kış mevsimi
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