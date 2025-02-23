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23 Şub 2025 10:32

Şehit Nasrallah'ın defnedileceği yerden görüntüler

Şehit Nasrallah'ın defnedileceği yerden görüntüler

Lübnan’da, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın defnedileceği yer için tüm hazırlıklar tamamlandı.

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News ID 1924673

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