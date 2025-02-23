https://tr.mehrnews.com/news/1924673/ 23 Şub 2025 10:32 News ID 1924673 Video Video 23 Şub 2025 10:32 Şehit Nasrallah'ın defnedileceği yerden görüntüler Lübnan’da, Şehit Seyyid Hasan Nasrallah'ın defnedileceği yer için tüm hazırlıklar tamamlandı. indir 4 MB News ID 1924673 کپی شد İlgili haberler Siyonist rejim savaş uçakları güney Lübnan'ı bombaladı Tahran'daki İnkilap Meydanı'nın yeni duvar resmi tanıtıldı Galibaf: Lübnan’a destek vermeye devam edeceğiz Ekler Seyyid Hasan Nasrallah Seyyid Hasan Nasrullah Nasrullah için cenaze töreni Hasan Nasrullah
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