Galibaf: Lübnan’a destek vermeye devam edeceğiz

İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Galibaf, Lübnan’a yönelik güçlü destek mesajları verdi.

Galibaf, Beyrut’a yaptığı ziyaretin ardından Lübnan’daki güvenlik ve kalkınma sürecine katkı sağlamayı sürdüreceklerini belirtti.

Şehit Seyyid Hasan Nasrallah ve Şehit Seyyid Haşim Safiyuddin’in cenaze törenine katılmak üzere Beyrut'ta bulunan Galibaf, bu ziyaretin Lübnan’a olan derin bağlılıklarını ve desteğini bir kez daha pekiştirdiğini vurguladı.

Galibaf, Lübnan’a girdiği dönemdeki zor koşulları hatırlatarak, “O dönemde Lübnan, İsrail’in hava ve kara saldırılarından dolayı büyük zorluklarla karşı karşıyaydı. Ancak bugün, Lübnan’ın halkı ve direnişi daha güçlü ve dirençli bir şekilde karşımıza çıkıyor” dedi.

İran ile Lübnan arasındaki tarihsel bağlara dikkat çeken Galibaf, iki ülke arasındaki ilişkilerin daha da güçlendirilmesi gerektiğini ve İran’ın Lübnan halkı ve direnişine desteğinin süreceğini ifade etti.

Son olarak, Galibaf, Lübnan’a barış, güvenlik ve kalkınma dileklerini ileterek, “İran, Lübnan’daki her türlü ortaklık ve ulusal birlik çalışmalarını desteklemeye devam edecektir” diye kaydetti.

