İran Ordusu: Düşman hata yaparsa sert bir yanıt alacak

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, 1 Nisan (12 Farvardin) "İslam Cumhuriyeti Günü" dolayısıyla yayınladığı bildiride şu ifadelere yer verdi: "Düşmanlar stratejik bir hata yaparlarsa, sert bir yanıt alacaklardır."

1 Nisan 1978 (12 Farvardin 1358), şanlı tarihimizde epik ve kader belirleyici bir gün olarak kabul edilir. Bu kader gününde, İran halkının yüzde 98'inden fazlası, hem "İslami" hem de "cumhuriyetçi" niteliklere sahip olan İslami rejime desteğini açıkça ilan etmiştir.

İslam Cumhuriyeti, İslami değerlere dayanan yeni bir model olup, iç despotizmi devirerek, dış sömürgecilerin yağmacı elini keserek ve düşmanlara karşı direnişi ve kararlılığı kurumsallaştırarak, İran halkı için bağımsızlık ve özgürlük sağlamıştır.

Bugün, büyük İran milletinin ilahi seçiminin 46. yıldönümü ve "İslam Cumhuriyeti Günü" arifesinde, İslam Cumhuriyeti rejimi, tüm özgürlüksever milletler ve dünyadaki özgürlük arayışında olanlar için ilham kaynağı olan köklü bir ağaca dönüşmüştür.

İran İslam Cumhuriyeti Ordusu, mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik eder ve İslam Cumhuriyeti Günü'nü kutlar. Ayrıca şunu beyan eder: İran milletinin yiğit evlatları, orduda, ilahi lütuflara dayanarak, Hz. Mehdi'nin (a.s) inayeti ve Ayetullah Hamanei'nin liderliği altında, İran İslam Cumhuriyeti'nin çıkarlarını ve güvenliğini savunmak için fedakarlık yapmaya hazırdır. Eğer düşmanlar stratejik bir hata yaparak İslami İran topraklarına saldırıda bulunurlarsa, pişman edici ve sert bir yanıt alacaklardır.