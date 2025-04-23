https://tr.mehrnews.com/news/1926298/ 23 Nis 2025 14:11 News ID 1926298 Video Video 23 Nis 2025 14:11 İstanbul'da deprem anı kameralara böyle yansıdı İstanbul'da Silivri açıklarında 6,2 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. İşte depremden görüntüler... indir 2 MB News ID 1926298 کپی شد İlgili haberler Deprem sonrası Erdoğan'dan ilk mesaj Türkiye İçişleri Bakanı : İstanbul’da çökme ihbarı yok Deprem sonrası İstanbul sokakları havadan böyle görüntülendi Ekler Deprem yeni deprem İstanbul Türkiye depremi
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