Türkiye İçişleri Bakanı : İstanbul’da çökme ihbarı yok

Türkiye İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Marmara Denizi açıklarında meydana gelen 6.2 büyüklüğündeki depremin ardından yaptığı açıklamada, İstanbul genelinde herhangi bir çökme ya da can kaybı ihbarı olmadığını duyurdu. Yerlikaya, artçı sarsıntıların takip edildiğini ve ekiplerin teyakkuz halinde olduğunu belirtti.

Yerlikaya, "112'ye gelen henüz bizim de teyit ettiğimiz, kontrolünü yaptığımız çöken bir bina ihbarı şükürler olsun ki gelmedi" dedi.

Artçıların devam ettiğini bildiren Yerlikaya, "Gelen ihbarları da biz teyit ediyoruz" dedi.

Yerlikaya, İstanbul'a doğru yola çıktığını da açıkladı.

İstanbul'da saat 12.49'da 6,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Marmara Denizi, İstanbul'un Silivri ilçesi olan 6,2 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.