https://tr.mehrnews.com/news/1928221/ 26 Haz 2025 21:08 News ID 1928221 Video Video 26 Haz 2025 21:08 Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesi siyaha büründü Muharrem ayının gelmesiyle birlikte İran'ın Meşhed kentinde buluna Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi siyaha büründü. indir 39 MB News ID 1928221 کپی شد İlgili haberler Kabe'nin örtüsü değiştirildi İmam Rıza (a.s) Türbesi'nde Hz. Ali Asgar Günü etkinliği Urmiye'de Muharrem ayı hazırlığı İmam Hüseyin (a.s) zulme karşı direnişin simgesidir Hz. İmam Rıza (a.s) Türbesi’nin bayrağı değiştirildi Ekler İmam Rıza(a.s) Muharrem İran Meşhed Muharrem ayı
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