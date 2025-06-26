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26 Haz 2025 21:08

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesi siyaha büründü

Hz. İmam Rıza'nın (a.s) türbesi siyaha büründü

Muharrem ayının gelmesiyle birlikte İran'ın Meşhed kentinde buluna Hz. İmam Rıza'nın (a.s) Türbesi siyaha büründü.

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News ID 1928221

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