https://tr.mehrnews.com/news/1928207/ 26 Haz 2025 10:18 News ID 1928207 Video Video 26 Haz 2025 10:18 Kabe'nin örtüsü değiştirildi Hicri 1447 yılının başlangıcına denk gelen Muharrem ayının ilk gününde, Kabe’nin örtüsü törenle değiştirildi. indir 3 MB News ID 1928207 کپی شد İlgili haberler Tahran Senfoni Orkestrası Azadi Kulesi'nde İran için sahne alacak Tahran’ın kapıları tüm İran’a açık: Hoş Geldiniz! Bugün "Dünya El Sanatları Günü" Urmiye'de Muharrem ayı hazırlığı İmam Hüseyin (a.s) zulme karşı direnişin simgesidir Ekler Kabe Muharrem Muharrem ayı Mekke Kültür
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