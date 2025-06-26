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26 Haz 2025 10:18

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Kabe'nin örtüsü değiştirildi

Hicri 1447 yılının başlangıcına denk gelen Muharrem ayının ilk gününde, Kabe’nin örtüsü törenle değiştirildi.

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News ID 1928207

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