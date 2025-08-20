İran-Ermenistan sınırında son durum

İran Meclisi Ulusal Güvenlik ve Dış Politika Komitesi üyeleri, Salı günü Ermenistan sınırındaki Norduz sınır kapısını ziyaret etti.

ICANA ajansının aktardığına göre, milletvekilleri ziyaret sırasında yolcularla görüşerek terminaldeki eksiklikler ve sorunlar hakkında bilgi aldı. Yerel yetkililer, Ermenistan-İran sınırının her gün yaklaşık 2.000 yolcu ve 400-450 tır tarafından geçildiğini, bayram dönemlerinde yolcu sayısının 7.000-8.000’e ulaştığını bildirdi. Ayrıca her yıl yaklaşık bir milyon ton transit yükün bu sınır kapısından geçtiği ve kapasitenin önemli ölçüde artırıldığı ifade edildi.

Komite üyeleri, akıllı altyapının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayarak, eyalet yetkililerini bu geçiş noktasındaki eksikliklerin giderilmesi ve imkânların iyileştirilmesi için önlem almaya çağırdı.