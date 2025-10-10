https://tr.mehrnews.com/news/1931190/ 10 Eki 2025 14:58 News ID 1931190 Video Video 10 Eki 2025 14:58 Gazzeli gençlerden İran'a teşekkür Gazze’nin gençleri, zor günlerde yanlarında duran İran halkına derin bir minnettarlık duygusuyla seslendi. indir 3 MB News ID 1931190 کپی شد İlgili haberler Filistinli mülteciler Gazze'deki evlerine geri dönüyor Yemen yine Gazze'ye destek için ayakta Gazze'de ateşkesin ayrıntıları ortaya çıktı Siyonist rejim ordusu Gazze’den çekiliyor Ekler Gazze İran Siyonist İsrail Filistin (1)
