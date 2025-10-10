Gazze'de ateşkesin ayrıntıları ortaya çıktı

Tesnim'in haberine göre, Siyonist İsrail ile Hamas arasında imzalanan ve "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" başlığını taşıyan anlaşma metninin ayrıntıları yayımlandı.

İşte anlaşmanın detayları şöyle:

Başkan Donald Trump'ın "Gazze Savaşı’nın Tamamen Sona Erdirilmesi" Önerisinin Uygulanmasına Yönelik Adımlar

1. Başkan Trump, Gazze Şeridi'ndeki savaşın sona erdiğini ilan eder ve taraflar bu amaçla gerekli adımları atar.

2. Savaş, İsrail rejiminin onayıyla derhal sona erecektir. Topçu atışları dahil olmak üzere tüm askeri operasyonlar askıya alınacaktır. İsrail güçlerinin çekildiği bölgelerin hava gözetimi 72 saat süreyle askıya alınacaktır.

3. Teklifte belirtildiği ve en azından 19 Ocak 2025 tarihli İnsani Yardım Anlaşması'na uygun olarak, tam insani yardım sürecinin derhal başlatılacak.

4. İsrail ordusu, Başkan Trump'ın duyurusu ve İsrail rejiminin onayından itibaren 24 saat içinde mutabık kalınan hatlara çekilecektir. İsrail ordusu, Hamas anlaşmayı tamamen uygulayana kadar çekildiği bölgelere geri dönmeyecektir.

5. İsrail güçlerinin çekilmesinden sonraki 72 saat içerisinde, Gazze'de yaşayan ve ölen tüm İsrailli esirler serbest bırakılacaktır:

a. İsrail güçleri çekilmeyi tamamlar tamamlamaz, Hamas esirlerin durumunu incelemeye başlayacak ve onlarla ilgili tüm bilgileri toplayacaktır. Hamas, geri bildirimlerini ve bulgularını aşağıdaki 5.e paragrafında belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla sağlayacaktır. İsrail, Gazze Şeridi'nde İsrail'de hapiste tutulan Filistinli tutuklular ve mahkûmlar hakkında bilgi sağlayacaktır.

b. Hamas, Gazze'de Filistinli gruplar tarafından tutulanlar da dahil olmak üzere tüm yaşayan esirleri 72 saat içinde serbest bırakacaktır.

c. Hamas, Gazze'de kendisi ve diğer Filistinli gruplar tarafından tutulan ölmüş esirlerin kalıntılarını 72 saat içinde serbest bırakacaktır.

d. Hamas, kalan ölmüş esirlerle ilgili elde ettiği tüm bilgileri aşağıdaki (e) paragrafında belirtilen bilgi paylaşım mekanizması aracılığıyla 72 saat içinde paylaşacaktır. İsrail, esaret sürecinde şehit olan Gazzelilerin kalıntıları hakkında bilgi sağlayacaktır.

e. Taraflar arasında, arabulucular ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla, 72 saat içinde kurtarılamayan esirler veya İsrail gözetiminde şehit olan Gazzelilerin cenazeleri hakkında bilgi paylaşımında bulunmak üzere bir bilgi alışverişi mekanizması kurulmalıdır. Bu mekanizma, tüm esirlerin cenazelerinin eksiksiz ve güvenli bir şekilde çıkarılıp serbest bırakılmasını sağlayacaktır. Hamas, bu taahhütlerin en kısa sürede yerine getirilmesini sağlamak için elinden gelenin en iyisini yapacaktır.

f. Hamas'ın İsrailli esirleri serbest bırakmasıyla eş zamanlı olarak, İsrail, belirlenen listelere uygun sayıda Filistinli mahkumu serbest bırakacaktır.

g. Esir takası, herhangi bir tören veya medya yayını olmaksızın, arabulucular ve Uluslararası Kızılhaç Komitesi aracılığıyla, kararlaştırılan mekanizmaya uygun olarak gerçekleştirilecektir.

6. Tarafların kararına göre, ABD, Katar, Mısır, Türkiye ve diğer ülkelerin temsilcilerinden oluşan özel bir grup, uygulama sürecini iki tarafla takip etmek ve koordine etmek üzere oluşturulacaktır.